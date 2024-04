Tchad : ProQEB tient son comité de pilotage dans le Moyen-Chari

La cérémonie de cette session de pilotage a été officiellement ouverte par le secrétaire général de la province, Fidel Kodé Ngolo. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Seid Farah, a souligné l'importance du ProQEB en tant que partenaire incontournable du système éducatif tchadien. Il a salué les contributions significatives du programme dans la construction d'infrastructures scolaires et le suivi des modalités d'enseignement-apprentissage en classe.



De son côté, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kobe Ngolo, a expliqué que l'objectif de cet atelier était de suivre les recommandations du comité de pilotage de l'année 2022 et d'évaluer leur niveau de mise en œuvre. Les différents acteurs du système éducatif, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, ont eu pour mission de formuler des recommandations basées sur leurs échanges et d'analyser les rapports de l'année 2023. Ces recommandations visent à orienter et à contribuer à des propositions d'amélioration pertinentes pour le ministère de l'Éducation et le ProQEB, afin d'assumer la responsabilité des acteurs de la chaîne éducative tchadienne.



L'objectif global de cette réunion du comité de pilotage était donc de renforcer la qualité de l'éducation de base au Tchad et d'assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans le domaine de l'éducation.