Tchad : Professeur Naibe Dangwe Temoua honoré pour son succès à l'agrégation en cardiologie

Le directeur médical de la Clinique Al-Shifa, Dr Abdelazize Mahamat Barma, a souligné dans son discours que le parcours vers l'agrégation est jonché d'embûches et requiert une grande résilience. Il a ajouté que l'obtention de ce titre permettra au patient tchadien de trouver des soins adaptés localement sans avoir besoin de chercher ailleurs.



Le major de l'hôpital Al-Shifa, Issa Moussa, a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations, notant que l'admission de Naibe Dangwe Temoua en tant que professeur agrégé en cardiologie est une première à la clinique Al-Shifa depuis plus d'une décennie.



Dr Abdel Mouti Moussa a rappelé que cette réussite est un accomplissement significatif et a souligné les lourdes tâches qui attendent le professeur pour servir la nation.



De son côté, le professeur Naibe Dangwe Temoua a reconnu la difficulté et le prestige du concours d'agrégation. Il a insisté sur l'importance de rester proche des patients et de soutenir les jeunes collègues et étudiants, afin que le titre obtenu puisse bénéficier à la communauté médicale au moment opportun.