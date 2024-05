Tchad – Profil : Allandigui Dorombaye, élève en mécanique automobile au Lycée d'Enseignement Technique Industriel de Ndjamena

En effet, Mlle Allandigui Dorombaye est actuellement en classe de 2nde BT et envisage de passer en 1ère MA cette année. Si tout va bien, elle espère même intégrer la classe terminale MA l'année prochaine afin d'obtenir un BT (Brevet de Technicien) qui lui permettra d'accéder au titre de technicienne en mécanique automobile. Grâce à ces qualifications, elle pourra prétendre à une place dans un atelier de maintenance automobile et mettre à profit ses compétences acquises au fil des années.



Le choix courageux de Mlle Allandigui Dorombaye montre sa détermination à surmonter les obstacles socioculturels qui freinent souvent les femmes dans ce domaine. En effet, la mécanique automobile est généralement considérée comme une profession masculine et il n'est pas toujours facile pour les femmes d'y accéder et d'y réussir. Cependant, Mlle Allandigui Dorombaye ne laisse pas ces pesanteurs l'arrêter et fait preuve d'une volonté inébranlable pour atteindre ses objectifs.



Il est important de souligner que le secteur automobile offre aujourd'hui des opportunités croissantes aux femmes talentueuses et passionnées par ce domaine. Avec ses compétences techniques solides et son diplôme potentiellement obtenu après avoir passé avec succès le BT en mécanique automobile, Mlle Allandigui Dorombaye sera certainement capable non seulement d'intégrer un atelier professionnel mais aussi éventuellement poursuivre ses études dans une institution supérieure spécialisée.



Nous souhaitons donc bonne chance à Mlle Allandigui Dorombaye dans son parcours académique et professionnel. Que Dieu l'aide à avancer sur cette voie qu'elle a choisie avec conviction. Nous espérons qu'elle saura braver tous les obstacles qui se dresseront devant elle tout au long du chemin.