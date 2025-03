Tchad : Programme de santé maternelle et infantile, un livre pour en être le sémaphore

Paru aux Éditions Universitaires Européennes, l'ouvrage de Allaissem Jean est intitulé « Le Programme de Santé Maternelle et Infantile au Tchad, sous-titré La Stratégie de Communication de l'OMS dans la Mise en Œuvre du Programme de Santé Maternelle et Infantile ».



Préfacé par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, le livre compte 167 pages, disponible au prix de 79,90 euros.



Il est dédié à toutes les femmes pouvant perdre la vie en donnant naissance. Cet ouvrage met en lumière les efforts du gouvernement tchadien et de ses partenaires, tels que l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, HCR, l'AFD et la Banque mondiale, visant à améliorer la qualité des soins de santé du couple mère et enfant.



Il analyse la stratégie de communication de l'OMS, dans la mise en œuvre du Programme de Santé Maternelle et Infantile au Tchad, en évaluant son efficacité et son impact sur la population cible. L'auteur propose également des solutions adaptées pour contribuer efficacement à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile au Tchad.



Pour l'auteur, la communication est un levier essentiel dans la mise en œuvre de toute politique de santé maternelle et infantile. Elle permet de sensibiliser les femmes, leurs familles, leurs conjoints, ainsi que les autorités traditionnelles, administratives et religieuses, aux risques liés aux grossesses non suivies par un personnel de santé qualifié, et au manque de vaccination des enfants.