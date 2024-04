Tchad : Projet AFOPE, 9 mois de lutte contre les discriminations et d'autonomisation des femmes

Cet atelier a rassemblé des responsables d'associations, des représentants du projet, des participants et des bénéficiaires pour faire le bilan des activités réalisées au cours des neuf mois de mise en œuvre du projet, financé par l'AFD et mis en œuvre par Oxfam.



La représentante de l'association Léa Malloum a souligné les différentes réalisations du projet, qui a permis à AFOPE, via un plan d'action, de mener plusieurs activités axées sur l'autonomisation des femmes. Le projet a travaillé sur des stratégies de plaidoyer pour lutter contre les discriminations liées à l'accès à la terre et pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles rurales.



Lors de la cérémonie de clôture, le coordonnateur de l'AJEG, représentant le gouverneur Bichara Abdoulaye, a déclaré que le projet a contribué à l'autonomie socioéconomique des femmes et des filles-mères célibataires en situation de vulnérabilité. Cette initiative a aligné son action sur la politique du gouvernement, qui met l'accent sur le rôle des femmes, conformément à la vision du Président de Transition, Chef de l'État, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Les bénéficiaires du projet ont exprimé leur gratitude pour les opportunités offertes, affirmant que le projet leur a donné les moyens de s'autonomiser et de prendre en charge leur avenir.