Prudence Dombeti, âgée de 36 ans et mère de 4 enfants, a été violée et assassinée à Abéché. Le corps a été retrouvé dévêtu le 10 janvier aux environs de 13 heures dans sa chambre.



La victime se débrouillait au quotidien à travers des activités commerciales.



Aucun détail n'a filtré sur l'enquête et sur d'éventuelles arrestations.