Tchad : Rapatriement volontaire de ressortissants Tchadiens d’Algérie

Le 4 septembre 2024, le Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l'Étranger a annoncé le rapatriement volontaire de 62 ressortissants tchadiens depuis l'Algérie.



Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour soutenir les Tchadiens à l'étranger et faciliter leur retour dans leur pays d'origine. Les autorités ont mis en place des mesures pour assurer un retour en toute sécurité et dans le respect des conditions sanitaires.



Ce geste souligne l'engagement du gouvernement tchadien à accompagner ses citoyens dans leurs démarches et à renforcer les liens avec la diaspora.

Cette opération de rapatriement témoigne de la détermination du Tchad à garantir la sécurité et les droits de ses citoyens, où qu’ils se trouvent.