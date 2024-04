Tchad : Recrutement d'un Bureau d'Études chargé de l'identification des investissements prioritaires du Projet RESITCHAD

[email protected]

Dans le cadre de la recherche de solutions pérennes pour traiter les problèmes de fragilité et de vulnérabilité d’accès aux services sociaux de base et pour faire face à un afflux de réfugiés auxquels les régions frontalières du Nord et de l’Est sont confrontées, la Banque Mondiale et la République du Tchad ont initié un important projet de développement territorial et de résilience au Tchad (RESITCHAD) d’un montant de 140 millions de dollars américains.Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux infrastructures, aux services de base et aux opportunités économiques et renforcer la capacité des institutions locales à fournir des services locaux dans les provinces du Nord (Borkou, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, Tibesti) et de l’Est (Ouaddaï, Sila, Wadi-Fira).Le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale à travers la Cellule Filets Sociaux, se propose d’utiliser une partie du financement pour effectuer les paiements autorisés au titre du recrutement d’un bureau issu de la présente consultation.Pour plus d’informations concernant les objectifs de la mission, les livrables, la durée de la mission, la qualification du Consultant et autres informations relatives à cette présente annonce, nous vous invitons à télécharger la copie PDF de la Demande de Manifestation d’Intérêt et les Termes de Références ci-dessous.