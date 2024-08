Tchad : Recrutement d'un Spécialiste Commercial à la CEP-SNE (Projet PASET)

Pour le recrutement d’un Spécialiste Commercial à la CEP SNE pour la mise en œuvre du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique au Tchad (PASET)



Secteur : Énergie

Référence de l’Accord de Financement : n° DON 2100155042184

N° d’identification du Projet : P-TD-F00-004



1. Le Gouvernement du Tchad a reçu un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique au Tchad (PASET), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat d’un consultant individuel, Spécialiste Commercial à la CEP SNE pour appuyer la mise en œuvre des activités du PASET.



2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent de manière globale la planification de l’ensemble des activités lié au commercial de la SNE financé par le PASET. Les termes de référence donnent le détail des tâches à exécuter dans le cadre de cette mission.



3. La Société Nationale d’Électricité invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et leur expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (le curriculum vitae (CV) détaillé faisant ressortir les qualifications et les expériences dans des missions comparables, les copies des diplômes, les attestations de formations, les références de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation notamment les attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de travail, etc.).



4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement », édition d’octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.



5. Le Consultant individuel devra satisfaire aux exigences de qualification et d’expérience suivantes :



· Être titulaire d’un diplôme BAC+ 5 en gestion, marketing ou tout autre diplôme jugé équivalent ;

· Justifier d’une expérience d’au moins 05 ans dans le domaine professionnel et au moins 3 ans dans la gestion clientèle ;

· Avoir une expérience dans le secteur de la gestion clientèle des sociétés de service d’électricité ou tout autre secteur jugé équivalent ;

· Avoir une expérience dans le recensement des clients ;

· Connaissance d’un outil de rapportage ;

· Aptitudes relationnelles, au travail en équipe et dans un environnement sous pression, à l’initiative personnelle ;

· Sens de responsabilité, discrétion et confidentialité ;

· Capacité d’assimilation de nouvelles technologies et d’environnement organisationnel ;

· Parfaite maîtrise du français et bonne capacité de rédaction et de communication ;

· La maîtrise de l’anglais est un atout.



6. Les consultants seront évalués sur la base de leurs dossiers de candidature, suivant les critères et le barème de notation ci-après :







N° Désignation Notes 1 Formation 30 1.1









1.2



Diplôme en gestion, marketing ou tout autre diplôme jugé équivalent : minimum BAC + 5



Absence de diplôme, diplôme non conforme ou de niveau inférieur : Disqualifié



Formations professionnel sur la gestion clientèle, markéting ou toute autre formation liée au poste : 5 points par formation

10









20

2 Expériences spécifiques 60 2.1





Justifier d’une expérience d’au moins 05 ans dans le domaine professionnel Expérience de 5 ans : 15 points

Au-delà de 5 ans : 1 point par année supplémentaire jusqu’à un maximum de 5 points

Expérience inférieure à 5 ans : 0 point





20 2.2







Avoir au moins trois (3) ans d’expérience dans la gestion clientèle : Expérience de 3 ans : 20 points

Au-delà de 3 ans : 2,5 points par année supplémentaire jusqu’à un maximum de 10 points

Expérience inférieure à 3 ans : 0 point







30 2.3 Expérience dans une société à plus de 50 000 clients : 5 points par projet 10 3 Connaissances informatiques 10 3.1 Maitrise de l’outil informatique : logiciel de gestion clientèle 10 TOTAL 100