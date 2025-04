Tchad : Remise de Diplômes à 27 Contrôleurs Aériens Tchadiens formés à l'Académie Internationale Mohammed VI de Casablanca

Coopération Technique Exemplaire et Formation de Haut Niveau





Fruit d’une coopération technique exemplaire entre le Tchad et le Maroc, cette formation de deux ans s’est articulée autour d’un programme intensif, conforme aux normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Les modules ont couvert l’ensemble des compétences opérationnelles et conceptuelles nécessaires à la gestion du trafic aérien, à la coordination inter-centres, à la régulation de l’espace aérien, à la maîtrise des systèmes CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management), et à l’utilisation des outils d’assistance radar et non-radar en environnement complexe.





Les jeunes professionnels ont été formés à exercer leurs fonctions dans le respect des exigences en matière de séparation entre aéronefs, d’optimisation des trajectoires de vol, de sécurité des communications air-sol, de gestion des flux de trafic dans les espaces terminaux, et de réaction en situation d’urgence ou de défaillance technique. Ils ont acquis une solide expérience pratique à travers des simulations en temps réel, des mises en situation dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des stages d’immersion dans des unités opérationnelles.





Reconnaissance de l'Excellence de l'Académie Internationale Mohammed VI





L’Académie internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile, centre régional d’excellence reconnu par l’OACI et membre de la plateforme Trainair Plus, a su offrir aux étudiants contrôleurs tchadiens un encadrement de haut niveau, alliant rigueur académique, innovation technologique et immersion culturelle. Elle s’est distinguée par la qualité de son corps enseignant, la modernité de ses infrastructures, et l’intégration harmonieuse des apprenants

internationaux.





Contribution Essentielle au Système National de Gestion de l'Espace Aérien Tchadien





Cette nouvelle cohorte de contrôleurs aériens représente une plus-value inestimable pour le système national de gestion de l’espace aérien tchadien. Leur rôle sera déterminant dans la mise en œuvre des projets de modernisation du secteur, notamment l’extension de la couverture Very High Frequency (VHF), l’installation de systèmes Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B), la digitalisation des procédures de coordination Air Traffic Control (ATC), ainsi que l’intégration de solutions de surveillance radar et satellitaire.





Par leur expertise, ces jeunes cadres viendront renforcer les effectifs nationaux, combler le déficit de ressources humaines spécialisées, et participer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du transport aérien.







Renforcement de la Coopération Tchad-Maroc





Cette cérémonie de remise de diplômes traduit la volonté affirmée du Gouvernement tchadien de doter le secteur aéronautique de compétences nationales qualifiées, et de faire de l’aviation civile un levier de connectivité, de sécurité, de souveraineté et de croissance économique. Elle illustre également la profondeur du partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad dans le domaine de la formation technique, du transfert de savoir-faire et du développement aéronautique.





Le Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a adressé ses sincères félicitations aux nouveaux diplômés, véritables ambassadeurs de l’excellence tchadienne à l’international, et leur a souhaité une brillante carrière au service de la nation et de la sous-région.





Remerciements et Échanges Culturels





La cérémonie s'est achevée par la remise de présents au Représentant du Ministre du Transport et de la Logistique du Royaume du Maroc, à l'Office National des Aéroports (ONDA), aux responsables administratifs et au corps d'encadrement pédagogique. Ces cadeaux, accompagnés d'un cocktail, ont été offerts par le Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale pour témoigner sa reconnaissance à la partie marocaine.