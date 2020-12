Tchad : Remise des matériels aux groupements féminins de la province du Guéra

Dans l'optique de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dédiée à l'épanouissement de la femme en général, et celle du milieu rural en particulier, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite enfance, a apporté un appui technique et en matériels aux groupements féminins de la province du Guéra. En présidant la cérémonie, la déléguée de l'action sociale, Nekarnodji Miriam, félicite le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, d'avoir pensé aux associations et groupements de la province, par la remise de ces matériels.



Au cours de la remise des matériels aux représentantes des différents groupements, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, a fait savoir que l'aide du gouvernement vient renforcer les initiatives de ces femmes rurales. Elle a saisi l'occasion pour faire passer le message de la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation des filles, mais surtout la paix et la cohésion sociale.



Pour elle, ce geste n'est pas le premier du genre dans la province du Guéra et ne constitue pas non plus le dernier. Accompagnée par sa collègue de l'Administration du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, la ministre Amina Ehemir Torna, cette dernière n'a pas perdu de vue ce sujet. Car pour elle, ce geste vient à point nommé, surtout avec la modernisation des techniques agricoles. C'est ainsi que les bénéficiaires promettent de mettre les bouchées doubles pour atteindre l'autosuffisance alimentation, à travers les cultures de contre-saison.