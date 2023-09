Tchad : Rencontre à Bébédjia pour améliorer le système éducatif de la Nya

L'ordre du jour de cette réunion portait sur les préparatifs de la rentrée pédagogique et l'évaluation de la rentrée scolaire, qui était prévue pour le 21 septembre 2023. Plusieurs sujets cruciaux ont été abordés, notamment le bilan des résultats des élèves aux examens et concours techniques, la gestion des contributions des parents d'élèves, le fonctionnement du Comité de Gestion des Établissements Scolaires (COGES), le redéploiement des enseignants, la prolifération d'établissements scolaires privés informels, et la fusion d'établissements scolaires pour une gestion plus efficace des ressources humaines.



En ce qui concerne les examens et concours techniques de l'année 2022-2023, le délégué s'est félicité des efforts des enseignants, qui ont conduit à un taux de réussite élevé de 63 % pour le Baccalauréat et 84 % pour le Brevet d'Enseignement Fondamental. Il a particulièrement salué les résultats exceptionnels du Lycée Padre Pio de Bébédjia, qui se classe en tête dans la province du Logone Oriental en matière d'examens.



Liguidam Djoigue Robert a exprimé sa reconnaissance envers les autorités de la Nya, en particulier le préfet, pour leur soutien aux autorités scolaires et le bon fonctionnement du système éducatif.



Le délégué a également abordé la question des établissements scolaires privés informels qui se multiplient à Bébédjia. Il a mis en garde contre le nomadisme scolaire, soulignant que ces établissements seront réglementés à l'avenir.



La question de la gratuité de l'éducation a été débattue, avec Liguidam Djoigue Robert expliquant que les parents contribuent désormais au fonctionnement des établissements en raison du fardeau croissant sur l'État. Il a également évoqué la gestion du COGES, qui impliquera toutes les parties prenantes, y compris les syndicats, les enseignants et les élèves.



En conclusion, le délégué a abordé la question de la redynamisation scolaire, prônant la fusion d'établissements pour une gestion plus efficace des ressources humaines, en particulier des enseignants titulaires.



Après la présentation de Liguidam Djoigue Robert, les participants ont eu l'occasion de poser des questions pour éclaircissement, et des orientations pratiques ont été données pour résoudre les préoccupations soulevées.