Tchad : Retour du Premier ministre à N'Djaména

Ce voyage a permis au Premier ministre et à sa délégation de rencontrer divers représentants des institutions onusiennes et américaines. L'objectif principal était de nouer des partenariats bénéfiques pour le Tchad, renforçant ainsi les relations avec la communauté internationale.



Le Premier ministre a été accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de son cabinet durant ce déplacement.



Ce retour marque une étape importante dans les efforts du Tchad pour établir des relations solides avec les institutions internationales et favoriser le développement du pays.