Tchad : Réunion entre le Ministre de l'Éducation et le Directeur Exécutif du Partenariat Mondial pour les Technologies d'Assistance

Les discussions ont principalement porté sur la santé scolaire au Tchad et la possibilité d’établir un partenariat entre leurs institutions. L'objectif est de soutenir techniquement les élèves vivant avec des handicaps. M. Bielefeld a informé le ministre que le Tchad est éligible pour bénéficier de l'assistance de son institution, soulignant son séjour à N'Djamena pour mieux comprendre la situation éducative du pays.



Le ministre Mamadou Gana Boukar a affirmé que l'assistance technologique représenterait une opportunité précieuse pour promouvoir l'éducation inclusive. Il a assuré M. Bielefeld que les services techniques du ministère sont prêts à collaborer avec son institution pour concrétiser ce projet, afin de rendre le système éducatif tchadien plus inclusif et accessible à tous les élèves.