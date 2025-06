Tchad : Réunion pour améliorer la gouvernance sanitaire au Moyen-Chari

Mieux contrôler les cabinets de soins privés.

Encourager les agents de santé à mieux accueillir les patients.

Impliquer davantage les autorités locales dans les campagnes de sensibilisation, notamment sur la santé reproductive.

Renforcer la communication de proximité pour inciter les populations à fréquenter les centres de santé.

Lutter contre les "docteurs tchoukous" (praticiens informels) et organiser des visites surprises dans les structures sanitaires pour un meilleur suivi.

Djasngué Bienvenu, représentant du Délégué Général du Gouvernement, a souligné que cette réunion permettrait de faire un bilan des progrès, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des pistes pour améliorer les soins de santé dans la province.Le Dr Kyeré Eric, conseiller technique du projet PADS, a présenté un rapport détaillé sur les actions réalisées, les résultats obtenus et les obstacles à surmonter. Sa présentation a été suivie de nombreux échanges entre les participants : responsables de santé, représentants des autorités, leaders communautaires et partenaires du projet.À l'issue des discussions, plusieurs recommandations clés ont été formulées :Le délégué sanitaire de la province du Moyen-Chari, Mekonyo Golmian, a conclu la réunion en affirmant que cette rencontre témoigne de la volonté des acteurs locaux de faire progresser la santé dans le Moyen-Chari. "Le défi est maintenant de transformer ces recommandations en actions concrètes pour améliorer la qualité des soins pour tous", a-t-il ajouté.