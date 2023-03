Tchad : Ronnelle Viviane, du droit à la cosmétique, un parcours inspirant pour les diplômés sans emploi

Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'Institut universitaire Emi-koussi, Ronnelle Viviane a connu des difficultés d'insertion professionnelle après ses études. Après plusieurs stages dans des cabinets d'avocats de la capitale, elle a décidé de se reconvertir dans la cosmétique générale, une passion qu'elle avait depuis longtemps.



Pour devenir sa propre patronne, Ronnelle a suivi plusieurs formations dans les petits métiers et a commencé à créer ses propres produits cosmétiques, qui ont rapidement connu un grand succès. "J'aime prendre soin de moi et tout ce qui est de la composition chimique pour le bien de la peau me plaît", explique-t-elle.



Née à N'djaména en 1995, Ronnelle est issue de l'école catholique et a été élevée dans l'amour du prochain. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2015, elle s'est inscrite à l'Institut universitaire Emi-koussi en filière droit des affaires. Bien qu'elle ait rencontré des difficultés pour trouver un emploi après l'obtention de son diplôme, elle ne regrette pas son choix et continue de rêver d'ouvrir son propre cabinet un jour.



Consciente des difficultés d'accès à l'emploi des jeunes diplômés, Ronnelle partage maintenant son expérience avec les autres. "J'aime que mes sœurs diplômées se prennent en charge en attendant de trouver un emploi stable", explique-t-elle. Elle conseille également aux jeunes diplômés de ne pas attendre l'État pour trouver un travail et de se lancer dans l'entrepreneuriat. "Le travail n'a pas de limites, même pour les femmes", ajoute-t-elle.



Ronnelle Viviane est un bel exemple pour les jeunes diplômés sans emploi, qui peuvent trouver leur voie même dans des domaines qui ne sont pas directement liés à leur formation initiale. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à se réaliser professionnellement, malgré les obstacles rencontrés.