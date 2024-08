Tchad - "S'engager" : Une association lance un appel à la mobilisation citoyenne

L'artiste musicien, Mawndoé Célestin a partagé son expérience personnelle et artistique quant à la notion de l'engagement, notamment un thème portant sur « L'engagement citoyen, facteur de progrès social ». Il a invité les Tchadiens à promouvoir et privilégier d'abord un engagement personnel avant d'embrasser l'engagement collectif, qui, selon lui, est crucial et déterminant dans une société. De son côté, le Dr Gali Ngothé Gatta, s'est appesanti sur le thème : « La leçon d'engagement : un engagé vous parle ». Il a également partagé son expérience par rapport à son engagement dès la base. Il a exhorté l'ensemble de la jeunesse tchadienne à s'engager afin de déterminer son propre avenir. En effet, cette cérémonie a été marquée par une présentation artistique, mais aussi de l'association S'engager ainsi que de ses membres.



Le président de l'association « S'engager », Sénoussi Hassana Abdoulaye, a rappelé la nécessité de s'engager pour que l'administration devienne un levier de développement au service des citoyens ; une administration réformée et forte, capable d'incarner, de sacraliser et de défendre l'intérêt général. Selon lui, seuls les citoyens engagés et dévoués peuvent traduire dans les faits, les aspirations les plus légitimes d'un peuple, car au final, dit-il, être citoyen, c'est être engagé pour la République. « Pour ce faire, rejoignez-nous, afin de créer une chaîne humaine des engagés pour le développement socioéconomique de notre pays », a-t-il lancé.