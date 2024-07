Tchad - Sarh : L'UJT s'enquiert des conditions de travail des journalistes

L'objectif de cette mission est de constater les conditions de travail des journalistes de la province et d'échanger avec eux sur des questions liées à leur métier.



Lors de la rencontre avec les journalistes locaux, le président de l'UJT a rappelé la mission de l'organisation et insisté sur le respect du code d'éthique et de déontologie journalistique, afin d'informer de manière objective et responsable.



C'est la première fois que l'UJT entreprend une telle tournée dans les régions du Tchad, dans le but de s'enquérir des conditions de travail des journalistes et d'apporter des solutions.



La question de l'adhésion massive des journalistes à l'UJT a été soulevée, dans l'objectif de permettre à l'organisation de mieux défendre les droits et l'accès à l'information des professionnels des médias.



Une visite du local de l'ONAMA (Office National des Médias Audiovisuels) à Sarh a été effectuée par la délégation de l'UJT.



Un atelier de formation sur les droits humains et la lutte contre les discours de haine en période électorale sera organisé les 29 et 30 juillet 2024 à Sarh, à l'attention des acteurs des médias.