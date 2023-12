Tchad : Sarh commémore le 33ème anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie

Dès le matin, un grand nombre de personnes, y compris les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et militaires, les chefs de services déconcentrés de l’État, les représentants des partis politiques et la population locale, se sont rassemblées sur la place de l'Indépendance, décorée aux couleurs nationales pour l'occasion.



L'arrivée du gouverneur Ousmane Brahim Djouma, vêtu de son uniforme de général de couleur bleue marine, a été saluée par le commandant de la zone de défense et de sécurité N°5, tandis que la fanfare municipale jouait.



La journée a été marquée par un impressionnant défilé militaire et civil, célébrant le 33ème anniversaire de cette journée historique, symbole de la libération des Tchadiens du joug de la dictature et de l'oppression. Cette journée du 1er décembre restera gravée en lettres d'or dans l'histoire du Tchad.