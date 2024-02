Tchad : Séance de travail téléphonique entre le Premier ministre et son homologue du Cameroun

Parmi les préoccupations majeures discutées lors de cette séance figuraient la sécurité le long des frontières entre le Tchad et le Cameroun, la fluidité des mouvements des biens et des personnes ainsi que la sécurité des ressortissants tchadiens vivant sur le sol camerounais. Ces sujets sont cruciaux car ils touchent directement à la stabilité et au bien-être des deux nations voisines.



Les Chefs de gouvernement se sont engagés à poursuivre ces échanges afin d'être les moteurs de l'élaboration de politiques publiques bénéfiques pour leurs peuples respectifs. La coopération entre le Cameroun et le Tchad revêt une importance capitale dans un contexte régional marqué par divers défis sécuritaires. En travaillant ensemble, les deux pays peuvent renforcer leur capacité à faire face aux menaces communes et à promouvoir une paix durable dans la région.



Cette séance de travail témoigne également du lien étroit qui unit les deux pays frères que sont le Cameroun et le Tchad. Les Chefs d'État ont déjà pris plusieurs décisions conjointes visant à renforcer cette relation bilatérale privilégiée. Ces échanges entre les Premiers Ministres ne font que confirmer leur volonté commune d'approfondir cette collaboration mutuellement bénéfique.