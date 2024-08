Tchad - Sila : La Croix-Rouge forme une nouvelle génération de secouristes

L'objectif de cette formation est d'équiper les participants des connaissances et des compétences nécessaires pour apporter les premiers soins en cas de blessures, de malaises ou d'accidents. Au programme : techniques de bandage, de brancardage, prise en charge des hémorragies, des brûlures et des intoxications.



Mahadi Moukhtar Amin, trésorier général du Comité Provincial de la Croix-Rouge du Sila, a souligné l'importance de cette formation : "Notre vision est de former au moins une personne par famille aux premiers secours. Ces secouristes joueront un rôle crucial dans la sauvegarde des vies, surtout dans les zones éloignées des centres de santé."



Il a toutefois rappelé aux participants que leur rôle se limite aux premiers soins et qu'il est essentiel d'orienter les personnes gravement blessées vers les structures médicales appropriées.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus globale de renforcement des capacités des communautés face aux urgences et aux catastrophes. En formant des secouristes à la base, la Croix-Rouge contribue à améliorer la résilience des populations et à réduire le nombre de décès évitables.