Tchad : Solidarité et appel à l'action pour la Journée Mondiale des Réfugiés 2025

Le thème de cette année, « Solidarité avec les réfugiés », est un appel clair à l'action concrète, à l'humanité et à la détermination. Comme le souligne Dr. François Batalingaya, Coordonnateur résident des Nations Unies au Tchad : « La solidarité avec les réfugiés n’est pas un acte ponctuel, mais un engagement collectif et durable pour leur dignité et leur avenir. » Les réfugiés ne cherchent pas la charité, mais bien des opportunités pour reconstruire leur vie avec dignité.







Ensemble, nous devons faire entendre leurs voix, promouvoir des solutions durables et construire des sociétés plus inclusives.