Tchad-Soudan : des projets communs dans le domaine minier envisagés

L'autorité publique pour la recherche géologique du Soudan a indiqué mercredi qu'il existe plusieurs projets communs qui pourraient être mis en œuvre entre le Soudan et le Tchad dans le domaine minier.



Le directeur général de l'Autorité publique pour les recherches géologiques, l'ingénieur Sulaiman Abdul-Rahman a expliqué que des projets pourront être mis en œuvre pour l'utilisation de minéraux de graphite et de fer qui sont étendus dans les terres soudanaises et tchadiennes, en plus d'extraire des pierres précieuses et semi-précieuses existant dans les deux pays, a rapporté Sudan News Agency.



Il s'est exprimé suite à la visite d'une délégation tchadienne, venue au Soudan pour se familiariser avec sa vaste expérience dans le domaine minier, les lois, les règlements et les plans élaborés par le Soudan pour utiliser ces ressources.



Selon Sulaiman Abdul-Rahman, de tels projets pourront renforcer les relations entre le Tchad et le Soudan.



"Le Soudan s'efforce de tirer parti de la vaste expérience du Tchad dans le domaine de l'extraction de diamants", a-t-il ajouté.