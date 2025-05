TCHAD

Tchad : Succès Masra rend hommage aux femmes noyées dans le fleuve Batha

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mai 2025

L'opposant tchadien Succès Masra a exprimé sa profonde tristesse et a rendu un hommage poignant aux quatre femmes qui ont tragiquement perdu la vie en se noyant dans le fleuve Batha. "Nos profondes condoléances aux familles de nos 4 mamans noyées au fleuve Batha alors qu’elles allaient chercher de l’eau après de longues distances. Ces types de drames affligent et nous commandent d’agir et changer les conditions de vie pour tous", a-t-il écrit ce dimanche 4 mai 2025.