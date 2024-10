Tchad : Suspension du Journal Le Visionnaire et Réaction de Son PDG

Dans sa déclaration, Allahondoum Juda a souligné plusieurs points essentiels :

Impact sur la Liberté de la Presse : Il considère que cette suspension est préjudiciable non seulement au journal, mais aussi à la liberté de la presse et au droit à l'information des lecteurs.

Appel aux Autorités : Il a interpellé les hautes autorités du pays pour qu'elles reconsidèrent cette décision, la qualifiant de violation des droits fondamentaux.



Situation des Autres Médias

Bien que Le Visionnaire soit le seul média suspendu, le PDG a rassuré le public que tous les autres organes du Groupe Médias Visionnaire continuent de fonctionner normalement. Cela souligne la résilience du groupe face à cette épreuve.



Cette situation met en lumière les tensions autour de la liberté de la presse au Tchad et soulève des questions sur l'équilibre entre régulation médiatique et droits fondamentaux à l'information. La réponse d'Allahondoum Juda pourrait inciter à un débat plus large sur la liberté d'expression et le rôle des médias dans la société tchadienne.