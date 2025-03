Tchad : Suspension temporaire de la délivrance des visas américains

À partir du 25 mars 2025, l'Ambassade des États-Unis au Tchad ne sera plus en mesure de délivrer des visas pour entrer sur le territoire américain. Cette mesure a été mise en place par le gouvernement des États-Unis et concerne tous les demandeurs de visa dans le pays.

Impact sur les Demandeurs de Visa

Cette décision pourrait avoir des répercussions sur de nombreux citoyens tchadiens souhaitant voyager aux États-Unis pour des raisons professionnelles, éducatives ou personnelles. Le Ministère des Affaires Étrangères appelle les demandeurs à se tenir informés des développements et à envisager des alternatives pour leurs démarches. Le Ministère reste à l'écoute des préoccupations des citoyens et les encourage à suivre les annonces officielles pour obtenir des informations complémentaires sur cette situation. Les autorités continueront à travailler pour assurer la prise en charge des intérêts des Tchadiens à l’échelle internationale.