Tchad : « Talents d'avenir » soutient des jeunes porteurs de projets

Le 19 avril 2023, la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kossei, a organisé une cérémonie à la Maison des Jeunes de Ndjari, dans le 8ème arrondissement, dans le cadre du projet « Talents d'avenir, briller parmi les meilleurs », visant à encourager les jeunes porteurs de projets.



Au cours de cet événement, plusieurs jeunes ont présenté brièvement l'exposé de leurs projets à un jury spécialement dédié à l'occasion. Trois jeunes ont été sélectionnés et ont reçu des enveloppes d'encouragement de la part de la ministre Fatimé Boukar Kossei, en attendant le financement total de leur projet.



« La motivation initiale pour entreprendre est souvent personnelle, mais elle ne l'est jamais complètement. En effet, lorsque nous créons un produit ou un service, nous le faisons pour quelqu'un d'autre que nous ne connaissons pas nécessairement, mais qui est évidemment indispensable dans le processus », a expliqué la ministre d'État.



Elle a souligné que le projet « Talents d'Avenir, Briller parmi les meilleurs », initié par son département, vise à encourager les jeunes à entreprendre, en renforçant leurs compétences et en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs projets.



« Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les jeunes entrepreneurs qui décident de se lancer réussissent. L'insertion socio-professionnelle des jeunes est l'un des axes majeurs de la politique des grandes ambitions définies par le gouvernement », a-t-elle ajouté. « Vous devez comprendre qu'entreprendre permet de produire des choses formidables.



Grâce à l'entrepreneuriat et à la créativité, nous disposons aujourd'hui de stylos, de boîtes de conserve et de musique accessibles à tous », a conclu la secrétaire d'État à l'Entrepreneuriat.