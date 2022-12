Tchad : Tamitah Djidingar n’est plus membre du CNT

Par décret n°0130 du 20 décembre 2022, Monsieur MAHAMAT NOUR TCHOGOU est nommé membre du Conseil National de Transition (CNT) en remplacement de Monsieur TAMITAH DJIDINGAR.



Ex-président du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT), TAMITAH DJIDINGAR pourrait occuper la tête d’une institution dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain.