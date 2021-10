Tchad : Tchad Natural Cosmetics présente ses produits

La Start-up, Tchad Natural Cosmetics a présenté ses produits naturels made in Tchad, ce lundi 11 octobre 2021 à N'djamena. La promotrice Iman Annadif, dès l'entame de son discours a rappelé que la jeunesse d'aujourd'hui bouge.



Elle a des idées innovantes qui pourraient apporter des solutions et contribuer au développement du Tchad. Cette jeunesse, en retour, n’a besoin que d'un soutien concret, rajoute Iman Annadif.



Puis, elle a souligné qu'une femme doit s'entretenir pour être belle. Elle doit utiliser les cosmétiques pour sa beauté. Iman Annadif plaide le sort de la jeunesse auprès du président du Chambre du Commerce ici présent à cette cérémonie d'insérer une place à la jeunesse dans leur agenda.

Après cela, un stand a été réservé aux personnes invitées et une photo de famille a mis terme à cet événement novateur.