Tchad - Tensions entre ASOET et la société de manutention : Grève annoncée dès lundi

Cette décision fait suite à un préavis de grève lancé entre le 19 et le 26 décembre 2024, conformément aux recommandations de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre. Les revendications des opérateurs économiques n'ayant pas été satisfaites, l’ASOET appelle les opérateurs du port de N'Gueli à se mobiliser dès lundi matin.



Annonces Clés

Grève au Port de N'Gueli : Si aucune solution n'est trouvée d'ici lundi, une grève générale sera engagée jusqu'à satisfaction des revendications.

Grève dans les Marchés de N’Djaména : Tous les marchés de la capitale entreront également en grève.

Grève Nationale : Si la situation persiste, une grève nationale sera envisagée pour revendiquer leurs droits.



Revendications

L'ASOET demande spécifiquement la suspension de la Société de Manutention du Tchad (SMT) et la résiliation de la convention signée entre la SMT et le gouvernement.





Cette annonce de grève met en lumière la crise actuelle entre les opérateurs économiques et la société de manutention, soulignant les tensions croissantes dans le secteur économique. Les opérateurs espèrent que leurs revendications seront prises en compte pour éviter une paralysie des activités économiques dans la région.