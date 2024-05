Tchad : Théophile Bongoro Bebzouné prêche la cohésion sociale et la cohabitation pacifique

Dans son message, il a souligné que la cohésion sociale et la cohabitation pacifique sont les fondements d'une société solide. Il a exhorté les Tchadiens à se concentrer sur le bien-être commun et à travailler ensemble pour le bien de leur nation.



M. Bongoro Bebzouné a également salué le leadership des Tchadiens qui travaillent pour le bien-être de leur pays.



Cet appel à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique intervient dans un contexte de tensions intercommunautaires au Tchad. En effet, plusieurs conflits ont éclaté ces derniers mois dans différentes régions du pays.



L'appel de M. Bongoro Bebzouné est donc un message important pour la paix et la stabilité du Tchad.



En plus de son message sur Facebook, M. Bongoro Bebzouné a également rencontré des leaders communautaires et des représentants de la société civile pour discuter de la promotion de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique au Tchad.



Il est important que tous les Tchadiens s'engagent à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leur pays.