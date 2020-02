Tchad : "Toum Baladna", le 100% local et naturel dans nos plats

Cette idée entrepreneuriale qui est son premier projet axé sur l'agro-alimentaire, elle admet l'avoir nourri depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ses produits sont vendus progressivement dans les marchés, certaines alimentations, hôtels et même en province, notamment Am Timan et Moundou, "C'est déjà disponible !".



"J'ai fait un tour dans nos marchés et j'ai vu que l'offre en terme de gousses d'ail existait bien avant avec certains commerçants, mais l"offre en terme de purée et d'ail en poudre n'existe pas. C'est pourquoi je me suis lancé dans ce domaine. Finalement, j'ai pu faire les produits", souligne Fatimé Ousman Akacha.