Tchad : Toumaï TV signe un protocole d'accord d’émissions éducatives avec l'entreprise Gombo+

La chaîne privée Toumaï TV, annonce officiellement un partenariat avec Gombo+ ce mardi 8 avril 2025, à l'occasion du lancement d'une série d’émissions éducatives destinées aux élèves en classe d'examen.



Ces programmes proposent des exercices corrigés et appliqués par des professeurs, dans le but de soutenir les élèves, dans leur préparation et de renforcer l'accès à un accompagnement pédagogique de qualité.



Check Yacoub, le directeur de Toumaï TV, estime qu'ils ont lancé un programme éducatif inédit qui offrira aux élèves un véritable outil d'apprentissage, à travers des exercices corrigés et appliqués par des professeurs qualifiés.



Par ailleurs, il affirme que ces émissions couvriront les matières essentielles et permettront aux élèves de mieux comprendre leurs cours, de s'exercer efficacement, et de se préparer dans les meilleures conditions à leurs examens.