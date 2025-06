TCHAD

Tchad : "Knock On Art" insuffle un nouveau dynamisme aux arts plastiques

Alwihda Info | Par Nguessita William - 14 Juin 2025

L’association Knock On Art a officiellement présenté sa vision, ses actions et ses ambitions pour la scène artistique tchadienne lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 13 juin 2025 à la Galerie Kei-Kor. L'événement a rassemblé des partenaires, des artistes et la presse nationale.