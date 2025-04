Tchad : Tournée du délégué provincial de l'Éducation Nationale dans le département de Fouli (Province du Lac)

Le département de Fouli a constitué la première étape de cette importante mission, visant à permettre au Délégué de s'imprégner des réalités du terrain et d'établir un contact direct avec les acteurs locaux de l'éducation.





Avant de se rendre à Liwa, chef-lieu du département de Fouli, la délégation a fait une halte à Mayala, où l'attendait l'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale de Fouli, Monsieur Oumar Abakar Kallè. Sur place, l'équipe conduite par le Délégué intérimaire a visité les salles de classe et rencontré les enseignants ainsi que les parents d'élèves, dans le souci de comprendre concrètement les défis et les réalités du système éducatif local.





Après cette étape enrichissante à Mayala, la délégation a mis le cap sur Liwa. Dans cette localité, la mission a commencé par une présentation de courtoisie au Préfet du département de Fouli, Monsieur Adam Mahamat Mbomi. Par la suite, une rencontre significative a eu lieu avec les responsables scolaires, les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires humanitaires œuvrant dans le secteur de l'éducation.





Dans son mot de bienvenue, l'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique de Fouli, Monsieur Oumar Abakar Kallè, a présenté sa circonscription scolaire. Celle-ci comprend deux inspections pédagogiques de l'enseignement primaire, un collège d'enseignement général et 54 écoles primaires, dont malheureusement 20 ne sont pas fonctionnelles en raison du manque d'enseignants. Il a également souligné que le département compte 12 423 élèves, dont 6 138 filles. Monsieur Oumar Abakar Kallè a mis en lumière les multiples défis auxquels est confronté le système éducatif dans le département de Fouli, notamment l'insécurité persistante, les aléas climatiques récurrents, l'insuffisance criante en ressources humaines, le manque d'infrastructures adéquates, le déficit en mobiliers scolaires et la pénurie de manuels scolaires, autant de facteurs qui entravent la qualité de l'éducation. Il a reconnu les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, tout en insistant sur la nécessité de déployer davantage d'efforts pour améliorer le système éducatif dans le département de Fouli.





Le Délégué Provincial de l'Éducation Nationale du Lac, Monsieur Adam Zakaria Yacoub, a quant à lui souligné que la refondation de l'école tchadienne, prônée par les plus hautes autorités du pays, est en cours dans la province du Lac. Il a salué les efforts remarquables des enseignants et l'engagement des parents d'élèves, les exhortant à redoubler d'efforts pour encadrer efficacement les futurs cadres du pays. Il a martelé que "c'est le courage d'un enseignant qui conduit à un bon résultat" et que la présence effective de l'enseignant en classe constitue un facteur déterminant pour la réussite des élèves. Le Délégué a également instruit les différents responsables à assurer un suivi rigoureux pour garantir la bonne marche des activités éducatives.





Monsieur Adam Zakaria Yacoub et les membres de sa mission, à savoir l'Inspecteur Pédagogique de l'Alphabétisation et de l'Éducation Non Formelle du Lac, Monsieur Mbodou Boukar, le Coordonnateur du pool des inspecteurs du Lac, Monsieur Mahamat Moustapha, et le Chargé des Examens et Concours de la DPEN-Lac, ont insisté sur l'importance cruciale de la communication, du respect de la hiérarchie administrative, de la pérennisation des activités initiées par les partenaires humanitaires, de la bonne gestion des cantines scolaires, du respect des règles d'hygiène, de la collecte rigoureuse des données statistiques et de la préparation méthodique des leçons.:





Les responsables scolaires, les enseignants et les parents d'élèves ont chaleureusement salué cette initiative du Délégué Provincial et ont pris l'engagement ferme de s'investir pleinement pour le rayonnement du système éducatif dans le département de Fouli. C'est dans une atmosphère conviviale et constructive que la délégation a quitté Liwa pour se rendre à Baga Sola, chef-lieu du département de Kaya, où elle poursuivra la même mission d'écoute et d'évaluation.