Tchad-Turquie : Un partenariat renforcé pour la stabilité et le développement

Les relations entre le Tchad et la Turquie se renforcent. En témoigne la récente rencontre entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, S.E.M. Abderaman Koulamallah, et l'ambassadeur de Turquie au Tchad, S.E.M. Cem Utkan.





Des discussions fructueuses





Lors de cet entretien, les deux diplomates ont abordé un large éventail de sujets, mettant l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, l'énergie et la culture. Ils ont également évoqué les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité, notamment face aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée.





Un soutien indéfectible de la Turquie





L'ambassadeur turc a saisi l'occasion pour présenter, au nom de son pays, ses condoléances au peuple et au gouvernement tchadiens suite à la récente attaque terroriste contre la Présidence de la République. Il a fermement condamné cet acte lâche et réaffirmé le soutien indéfectible de la Turquie à la stabilité et à la paix au Tchad.





Un partenariat stratégique





Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges commerciaux, d'encourager les investissements turcs au Tchad et de renforcer la coopération culturelle.