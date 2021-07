Tchad : UBA éclaircit les journalistes sur ses nouvelles perspectives

La Banque UBA (United BanK of Africa) Tchad a animé à l’hôtel Radison Blu de Ndjamena le 8 juillet 2021, une conférence-débat avec les journalistes des médias privés et publics, sur ses actions et perspectives. D’après la directrice marketing communication, Chimène Oussoumri, l’objectif de cette conférence de presse est d’échanger avec les différents médias sur les services et perspectives de la banque UBA.



Éclaircissant les journalistes des médias publics et privés sur les objectifs de la banque UBA Tchad, le direct général adjoint, Sougnabé Oualoumi, a souligné que son institution est la première banque digitale au Tchad, avant de faire un bref aperçu sur sa création et son implantation dans le pays. Pour le directeur général adjoint, UBA qui a été créée en 1948, est au service des ménages, des entreprises et des communautés africaines. Le Tchad est le deuxième pays dans la zone CEMAC, après le Cameroun, à intégrer le réseau de de la banque.



Sougnabé Oualoumi a reconnu que les journalistes sont le vecteur de communication et de développement pour UBA, raison pour laquelle son institution invite la presse, chaque année, pour échanger avec elle, afin de relever les défis de la banque, surtout sur le plan numérique. Des présentations sur les objectifs de l’UBA, la distribution automatique de la Banque (DAB), les nouvelles fonctionnalités de Léo, l’enregistrement d’une réclamation, le paiement de facture, UBA Mobile, APP, Internet Banking, le virement bancaire vers d’autres banques et vers la zone CEMAC et internationale, ont été faites aux journalistes.



Plusieurs questions posées par les journalistes ont trouvé leurs réponses auprès du directeur général adjoint de l’UBA, Sougnabé Oualoumi et son staff. Un cocktail-dîner offert aux journalistes et la photo de famille, ont marqué la fin de la conférence de presse.