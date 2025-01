Tchad : Un comité technique mis en place pour accélérer les projets énergétiques

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur énergétique. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé, a procédé ce lundi 21 janvier à l'installation officielle du Comité Technique de Suivi des Projets au sein de la Société Nationale d'Électricité (SNE).





Ce comité, composé de techniciens et d'ingénieurs issus du ministère, de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie Électrique et de la SNE elle-même, a pour mission cruciale de suivre de près l'avancement des différents projets énergétiques en cours. Son rôle est de s'assurer de leur bonne exécution dans les délais impartis et de proposer des solutions pour améliorer la production, le transport et la distribution de l'électricité sur l'ensemble du territoire tchadien.





Le ministre Passalé Kanabé a souligné l'importance de ce comité dans le contexte actuel où le Tchad a besoin de renforcer son secteur énergétique pour soutenir son développement économique et social. Il a appelé les membres du comité à se déployer rapidement sur le terrain pour évaluer la situation de chaque projet et formuler des recommandations concrètes.