Tchad : Un éléphant en divagation et une tornade dévastent Kassélem Centre

Alerté, le chef de canton de Gueblé, Kobou Kali Jonas, s'est rendu sur les lieux dès les premières heures pour exprimer sa solidarité et apporter son soutien aux populations touchées.





Selon plusieurs témoignages, un éléphant, probablement en quête de vivres, a envahi le village, détruisant plusieurs habitations. Peu de temps après, une tornade s'est abattue sur la localité, provoquant la panique et causant des dégâts considérables : toitures arrachées, maisons écroulées, et une scène de désolation.







Un lourd bilan et un appel à l'aide





Le bilan provisoire est alarmant :



1 décès

62 blessés

439 habitations détruites

236 sacs de céréales endommagés

211 petits ruminants morts

De nombreux arbres fruitiers déracinés ou endommagés.



Un habitant a témoigné de son désarroi : « Ce n’est pas la première fois que notre population est touchée, mais cette fois-ci, la coupe est pleine ».





Face à l'ampleur du sinistre, le chef de canton a lancé un appel pressant aux autorités gouvernementales, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté. Il sollicite une aide d'urgence pour les sinistrés, aujourd'hui sans abri et vulnérables aux aléas climatiques. La majorité des victimes étant des femmes et des enfants, la situation est d'autant plus critique pour cette communauté déjà affectée par des catastrophes naturelles récurrentes.