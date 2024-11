Tchad : Un incendie ravage une partie de la cour de la douane d'Abéché

Déroulement de l'Incident

Le feu, qui s'est déclaré sans intervention immédiate, a rapidement attiré l'attention. Ce n'est qu'après quelques minutes que les équipes des sapeurs-pompiers de la commune d'Abéché, engagées au service de la population, ont réussi à intervenir. Equipés pour faire face à de telles situations, ils ont maîtrisé l'incendie plus rapidement que prévu, permettant ainsi de limiter les dégâts.





Réactions et Retour à la Normalité

Le calme est rapidement revenu dans la cour de la douane, et les activités ont pu reprendre timidement.



Informé de la situation, le Premier Magistrat de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam, s'est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts et apporter son soutien aux équipes d'intervention.



Cette rapide réaction des sapeurs-pompiers et l'implication du premier magistrat témoignent de la solidarité et de la réactivité des autorités locales face à ce type d'incident.