Tchad : Un partenariat fructueux entre l'ONAPE et le Gouverneur du Salamat

Les stagiaires insérés par l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) ont exprimé leur gratitude au gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, lors d'une cérémonie officielle le 29 août 2024.



L'ONAPE vise à promouvoir la solidarité et l'inclusion, en facilitant l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sans expérience.



La province du Salamat a bénéficié d'un programme d'insertion professionnelle, bien que des incompréhensions aient surgi durant sa mise en œuvre, notamment parmi les stagiaires des secteurs éducatifs.

Grâce à l'intervention du gouverneur, les malentendus ont été résolus, permettant ainsi un meilleur soutien aux stagiaires.



Par le porte-parole Doumro Ramadane, les stagiaires ont salué le courage et la détermination du gouverneur à aider les jeunes diplômés.



Le Chef de bureau de l'ONAPE à Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane, a souligné l'importance des conseils du gouverneur pour rétablir la confiance entre l'ONAPE et les stagiaires.



Abdoulaye Ibrahim Siam a encouragé les stagiaires à surmonter les obstacles futurs et à faire preuve de courage et d'endurance pour contribuer au développement du Tchad.