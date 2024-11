Tchad : Un pas de plus vers l'éradication de la traite des personnes

L'événement rassemble des représentants du gouvernement, des experts techniques, des membres de la société civile et des partenaires internationaux. Ensemble, ils visent à définir les priorités du plan d'action national, qui a pour objectifs :



Renforcer la réponse institutionnelle contre la traite des femmes, des enfants et d'autres groupes vulnérables.

Mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre ce phénomène.

Améliorer la coordination des actions entre les différents acteurs impliqués.





Importance de l'Initiative

Cette initiative est cruciale pour combattre la traite des personnes, un problème qui touche de nombreux pays, y compris le Tchad. En travaillant ensemble, les participants espèrent établir des stratégies efficaces pour protéger les victimes et prévenir la traite.





Le succès de cet atelier pourrait marquer un tournant significatif dans les efforts du Tchad pour lutter contre la traite des personnes, en consolidant les actions et en mobilisant des ressources adéquates pour cette cause importante.