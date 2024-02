Tchad : Une coopération prometteuse entre la société Tunisie Médicale Assistance et le ministère de la Santé publique

Lors des discussions, il a été convenu que ce partenariat se concentrerait principalement sur plusieurs axes. Tout d'abord, il sera question de mettre en place une salle de cathétérisme afin d'améliorer les soins cardiologiques dans le pays. De plus, l'installation d'un centre de diagnostic permettra également de soutenir les efforts du gouvernement en matière des caravanes sanitaires.



La coopération entre ces deux entités aura également comme objectif majeur la formation des chirurgiens et du personnel paramédical dans le domaine spécifique de la cardiologie interventionnelle. Il est primordial d'appuyer le Ministère dans sa vision stratégique et programmatique relative à cette discipline médicale.



Les directeurs généraux des Centres Hospitaliers Universitaires ont salué l'initiative du Ministre et ont exprimé leur volonté d'une collaboration franche avec la Société Tunisie Médicale Assistance. Ils reconnaissent ainsi l'importance capitale d'un tel partenariat pour renforcer les compétences des spécialistes locaux.



Le Ministre a insisté sur l'urgence du besoin en matière de cardiologie interventionnelle dans le pays. Il a exhorté les directeurs généraux des CHU à déterminer les besoins réels en matière d'équipements médicaux spécialisés tout en explorant toutes les pistes possibles pour concrétiser cette coopération.



Il est évident que cette collaboration entre le Ministère de la Santé publique et la Société Tunisie Médicale Assistance sera bénéfique tant pour l'accès aux soins cardiaques que pour le développement des compétences médicales locales. Cette initiative témoigne également du fort engagement du gouvernement du Tchad à améliorer continuellement les services de santé fournis à sa population.



Cette coopération prometteuse entre ces deux institutions apportera indéniablement un souffle nouveau au secteur médical tchadien en renforçant ses capacités diagnostiques ainsi qu'en formant efficacement son personnel spécialisé.