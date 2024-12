Tchad : Une délégation Égyptienne Reçue par le Chef de l'État

Détails de la Visite

Cette délégation, composée d'hommes d'affaires et d'investisseurs, est en visite officielle au Tchad depuis 48 heures.



Message du Président Égyptien

Dr Badr Abdelattty a transmis au Chef de l'État un message de son homologue, Abdel Fattah Al-Sissi. Lors de cette rencontre, ils ont discuté de la consolidation des relations bilatérales entre le Tchad et l'Égypte.



Domaines de Coopération

Plusieurs domaines stratégiques ont été abordés dans le but d'élargir les perspectives d'une coopération mutuellement bénéfique. Cette rencontre souligne l'importance des liens entre les deux nations et leur engagement à renforcer leur partenariat.