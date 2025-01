Tchad : Une équipe sportive engagée pour la santé et le bien-être de la communauté à Mongo

Trois fois par semaine – les mardis, jeudis et samedis – dès 5 heures du matin, ces personnes déterminées bravent la fraîcheur matinale pour s’adonner à leur routine sportive. Leur programme comprend des séances de course à pied et divers exercices physiques, qui se poursuivent jusqu’à 6 heures.



Cette initiative citoyenne mérite une attention particulière de la part de la Délégation provinciale de la jeunesse et des sports. En effet, ces sportifs démontrent un engagement exemplaire envers leur santé, tout en inspirant d’autres membres de la communauté à adopter un mode de vie plus actif.



L’encadrement professionnel assuré par le coach Gambo Sani Soumaïla, connu sous le nom de « Coach », et son adjoint garantit des séances d’entraînement structurées et adaptées aux participants. Leur dévouement et leur professionnalisme contribuent grandement au succès de cette initiative sportive.



Cette démarche collective illustre parfaitement comment l’activité physique régulière peut devenir un vecteur de bien-être et de cohésion sociale dans la communauté.