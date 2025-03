Tchad : Une grande opération de salubrité organisée au marché de Mil dans le 4ème arrondissement de N'Djaména

La Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena

auprès de la commune de N'Djamena Le Maire de N'Djamena , Sénoussi Hassana Abdoulaye

, L'Adjoint au Maire

Les deux Secrétaires de séance

Le Secrétaire Général

Les Directeurs Techniques

Une importante opération de salubrité a été menée le 21 mars 2025 au marché a Mil, situé dans le 4ème arrondissement de N'Djamena. Cette initiative a vu la participation de plusieurs autorités, dont :Lors de son parcours dans le marché, le Maire a constaté des problèmes similaires à ceux observés dans d'autres marchés de référence visités par le nouvel exécutif. Les principaux soucis identifiés étaient l'insalubrité persistante et l'obstruction des rues.Le Maire a souligné que « les accès sont complètement obstrués par les étals », mettant en évidence la nécessité d'une restructuration de ce grand marché de la capitale, conformément au plan initial qui vise à améliorer l'organisation des espaces publics.Face à l'insalubrité constatée, le Maire a lancé un appel aux commerçants pour qu'ils prennent des mesures nécessaires afin de gérer les déchets. Il a affirmé que « cela faciliterait la tâche aux agents chargés de la propreté », soulignant l'importance d'un effort collectif pour améliorer les conditions de vie au sein de la communauté.Le Maire a également encouragé les commerçants à travailler de manière collaborative pour le bien-être de la population, indiquant que la propreté et l'organisation du marché sont cruciales pour créer un environnement sain et attrayant.Cette opération de salubrité au marché a Mil témoigne de l'engagement des autorités locales à répondre aux défis d'insalubrité et d'organisation urbaine à N'Djamena. En favorisant le dialogue et l'action collective entre les autorités et les commerçants, il sera possible de transformer ces marchés en espaces plus sains et agréables pour les usagers.