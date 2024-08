Tchad : Une mineure dopée et violée par un homme marié à Kelo

Selon le témoignage de la victime, l'homme l'a forcée à avaler plusieurs comprimés avant de l'agresser sexuellement chez lui. L'examen médical a révélé des blessures physiques et un traumatisme psychologique chez la jeune fille. Le présumé auteur a pris la fuite après les faits et se serait réfugié auprès de sa mère à Bongor. Le présumé coupable a pris la fuite, compliquant ainsi les poursuites judiciaires. La mère de la victime réclame justice et demande que l'homme soit arrêté et poursuivi pour ses actes.



C'est une situation extrêmement préoccupante qui montre la vulnérabilité des mineurs face à la prédation sexuelle. J'espère que les autorités pourront rapidement retrouver le suspect et qu'il sera dûment condamné pour ce crime odieux. La priorité doit être d'assurer la protection et le soutien psychologique de la jeune victime.



Cette affaire tragique rappelle la nécessité d'agir de manière urgente et coordonnée pour mettre fin aux violences sexuelles contre les enfants au Tchad.