Tchad : United Youth et la MEM lancent un programme ambitieux pour 1000 jeunes entrepreneurs

Dans son discours inaugural, Mme Cherre Mahamat Younoss Kosso, présidente de United Youth, a souligné que ce programme inédit a pour but d'accompagner 1000 jeunes étudiants et diplômés sans emploi dans le développement de leurs projets jusqu'à la recherche de financement et le lancement de leurs activités.



Mme Kosso a également mentionné que 1250 jeunes se sont inscrits, témoignant de l'intérêt croissant pour cette initiative. Le programme VE 2024 propose un soutien inconditionnel pour aider à concrétiser les ambitions entrepreneuriales des participants. Mme Kosso a affirmé que ce programme représente une véritable opportunité pour les jeunes de bâtir un avenir meilleur au-delà d'une simple activité estivale.



M. Moubarak Kody Ory a encouragé les jeunes en affirmant que l’entrepreneuriat est la clé face à la difficile conjoncture économique actuelle, où les entreprises ne peuvent plus recruter comme auparavant. Il a insisté sur l'importance de la diligence durant la formation, précisant que des projets bien construits avec un business plan solide attireront des financements.



Il a également remercié les initiateurs pour leur engagement à combler les lacunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, offrant aux jeunes un accès à une formation précieuse sans frais financiers.



Ce programme marque une étape importante pour l'autonomisation des jeunes au Tchad et leur intégration dans le monde entrepreneurial.