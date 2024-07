Tchad: Validation du manuel des procédures de l'Observatoire pour la Promotion de l'Égalité et de l'Équité Genre (OPEG)

Cet atelier marque une étape importante dans le développement institutionnel de l'OPEG, une jeune structure créée pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes au Tchad. L'élaboration de ce manuel, financée par le HCDH, vise à doter l'OPEG d'un cadre de gestion transparent et efficace.



Selon Mme Appoline Modalbaye, Secrétaire Générale du Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Famille, ce manuel servira d'outil précieux pour la collecte et l'analyse des données liées au genre. Ces données seront essentielles pour identifier les disparités entre les hommes et les femmes et élaborer des politiques et programmes ciblés pour les combattre.



Mme Modalbaye a souligné que des milliers de femmes au Tchad subissent encore des pesanteurs socioculturelles et des inégalités dans l'exercice de leurs droits. La mise en place de l'OPEG et l'élaboration de ce manuel s'inscrivent dans la droite ligne de la politique nationale genre qui vise à promouvoir l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes.