Tchad : Visite du Secrétaire d'État au Pétrole chargé des Mines et de la Géologie du Tchad à Shanghai

L'objectif de cette visite était de présenter les richesses minières du Tchad, notamment l'or, le cuivre et d'autres minerais, afin d'attirer des investissements étrangers.



Le Secrétaire d'État a mis en avant les avantages du cadre législatif tchadien, comme les exonérations fiscales et les conditions favorables d'octroi de permis miniers.



La coopération sino-tchadienne a été au cœur des discussions, avec la présence déjà importante d'entreprises chinoises comme CNPC et CGCOC dans les secteurs pétrolier et minier au Tchad.



Des défis ont été identifiés, notamment l'accès limité aux données géologiques et la nécessité d'une meilleure quantification des ressources. Le Secrétaire d'État a encouragé une collaboration étroite avec les autorités tchadiennes pour les surmonter.



Des rencontres ont eu lieu avec des sociétés chinoises comme JIN CHAN, ZiJin et JINPENG pour discuter de futures collaborations.



Cette visite s'inscrit dans la volonté du Tchad de développer ses secteurs miniers et pétroliers, en s'appuyant notamment sur la coopération avec la Chine, un partenaire économique majeur pour le pays. Cette visite visait à promouvoir les opportunités d'investissement dans les ressources minières du Tchad, en mettant l'accent sur le cadre réglementaire favorable et les partenariats potentiels avec des entreprises chinoises.